В Октябрьске на пожаре погибли три человека

Организована доследственная проверка по факту смерти трех человек в результате пожара в частном доме в Октябрьске, сообщает СУ СК по Самарской области.
22 октября после тушения пожара были обнаружены тела двух женщин и мужчины. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших и причины пожара. В ближайшее время будут назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проведены иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !