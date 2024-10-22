В Октябрьске на пожаре погибли три человека

Организована доследственная проверка по факту смерти трех человек в результате пожара в частном доме в Октябрьске, сообщает СУ СК по Самарской области.

22 октября после тушения пожара были обнаружены тела двух женщин и мужчины. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших и причины пожара. В ближайшее время будут назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проведены иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете.