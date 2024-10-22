В регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 22 октября, в ближайшие 1 - 3 часа с сохранением в первой половине дня местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и меньше. Об этом сообщает Приволжское УГМС.