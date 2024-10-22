В Самаре всю неделю будет дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 22 по 25 октября, в регионе прогнозируется дождливая погода.
"Под влиянием фронтальных разделов циклонических вихрей ожидается преобладание облачной погоды с дождями различной интенсивности, местами с порывистым ветром. Повышенный температурный фон к концу периода вернется к своей климатической норме", - пояснили синоптики.
Во вторник, 22 октября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C.
23 и 24 числа в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +7…+12 °C.
В пятницу, 25 октября, в Самарской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +3…+8 °.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.