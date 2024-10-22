В Самаре всю неделю будет дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 22 по 25 октября, в регионе прогнозируется дождливая погода.

"Под влиянием фронтальных разделов циклонических вихрей ожидается преобладание облачной погоды с дождями различной интенсивности, местами с порывистым ветром. Повышенный температурный фон к концу периода вернется к своей климатической норме", - пояснили синоптики.

Во вторник, 22 октября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C.

23 и 24 числа в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +7…+12 °C.

В пятницу, 25 октября, в Самарской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +3…+8 °.