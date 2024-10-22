В Ингушетии открылась первая точка присутствия службы занятости Самарской области

На базе центра занятости населения Назрановского района республики Ингушетия открылась первая точка присутствия службы занятости Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Ингушетии.

Жители района получат доступ к широкому спектру вакансий в Самарской области, где работают предприятия различных отраслей. Центр занятости окажет индивидуальную поддержку со стороны службы занятости, от поиска работы до помощи в переезде и адаптации на новом месте.

"В Назрановском районе проживает более 100 тысяч человек, из которых более 7 тысяч - безработные. Особо востребованы специалисты в сфере строительства, промышленности, торговли и услуг. Чтобы узнать больше о вакансиях, условиях работы и переезда, обратитесь в центр занятости населения Назрановского района", - отмечается в сообщении министерства.