Поезд Деда Мороза приедет в Самару 26 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Самару 26 декабря, об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

В этом году Поезд Деда Мороза посетит 63 города России.