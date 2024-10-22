С 28 октября на Волге закрывается несколько пассажирских пристаней

С 28 октября в Самарской области на реке Волге частично закрывается навигация.

Закрываются остановочные пункты Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка.

До Ширяево с 28 октября будет ходить один рейс в день. Отправление из Самары в 8:30, из Ширяево - 16:00.

С расписанием до пристани Рождествено можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.