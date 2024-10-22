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Образование Общество

Более 90 тыс. школьников поучаствовали в дне открытых дверей в кластерах "Профессионалитета" Самарской области

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 октября, в 79 регионах России прошел Единый день открытых дверей кластеров "Профессионалитета". В Самарской области участниками мероприятий стали более 90 тыс. школьников региона.

Фото: ЦПО Самарской области

Ребята узнали об особенностях разных профессий на практике. Для старшеклассников работали площадки предприятий и организаций Самарской области, где ребята познакомились с инфраструктурой и особенностями корпоративной культуры, а также посетили мастерские и лаборатории колледжей, где амбассадоры "Профессионалитета" провели мастер-классы и профессиональные пробы для школьников.

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. День открытых дверей — как раз тот самый вариант, когда ребята приходят к нам и видят все своими глазами. Конечно, мы делаем все, чтобы у ребят появился интерес к профессиям", — отметил Владимир Бочков, директор строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

Для тех, кто не смог очно познакомиться с возможностями "Профессионалитета", состоялся классный час "Профессионалитет: ты в хорошей компании!" в онлайн-формате.

Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 г. и сейчас набирает обороты. Суть проекта в том, что колледжи и техникумы занимаются целевой подготовкой специалистов для конкретных работодателей. Важность развития партнерских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

С 2022 г. в регионе действуют два кластера: "Машиностроительный" и "Железнодорожного транспорта". В 2024 г. к федеральному проекту "Профессионалитет" в Самарской области присоединились еще три кластера: образовательный кластер "ПРОдетство/знание/движение" для отрасли педагогика (базовая организация — Самарский социально-педагогический колледж); кластер "Управление и Право" для отрасли правоохранительная сфера и управление (базовая организация — Самарский торгово-экономический колледж); кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация — Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева). Запланировано, что в 2025 г. к проекту присоединятся еще два новых кластера: кластер отрасли "Машиностроение" (базовая организация — Тольяттинский машиностроительный колледж" и кластер отрасли "Педагогика" (базовая организация — Тольяттинский социально-педагогический колледж).

В рамках Единого дня открытых дверей состоялось областное родительское собрание, в котором приняли участие более 50 тыс. родителей школьников. Свои вопросы о преимуществах "Профессионалитета" участники собрания задавали специалистам министерства образования Самарской области и представителям работодателей региона, вошедшим в федеральный проект.

"Профессионалитет" — одна из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Среди задач проекта — широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов среднего звена и рабочих по востребованным специальностям и профессиям. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту в 2022 году. А к 2030 г. все колледжи и техникумы нашего региона будут вовлечены в кластеры "Профессионалитета" и подготовят не менее 30 тыс. квалифицированных рабочих и служащих.

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