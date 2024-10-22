НОВИКОМ разместил депозит Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области

Дочерний банк Госкорпорации Ростех признан победителем открытого конкурса на размещение временно свободных денежных средств Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области. Сотрудничество направлено на решение задач социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства региона.

Партнерство НОВИКОМа и Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области началось в феврале 2024 года, когда сторонами было подписано соглашение о взаимодействии. В сентябре фонд объявил открытый конкурс для размещения временно свободных средств в депозит с использованием финансовой биржи. Благодаря стабильному бизнес-профилю, высоким рейтингам и выгодным условиям размещения НОВИКОМ стал его победителем. Размещение средств произошло в октябре.

"Мы впервые воспользовались механизмом биржи для проведения аукционов. Это позволит нам эффективнее использовать свободные средства и сфокусироваться непосредственно на финансовой поддержке предпринимателей", — прокомментировал Генеральный директор МКК "Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области" Алексей Мартын.

"Малый и средний бизнес — один из драйверов развития экономики нашего региона и страны в целом. НОВИКОМ наращивает сотрудничество с региональными фондами поддержки МСП по всей России. Благодаря этому расширяется поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, способствует росту инноваций и общей экономической устойчивости. Уверена, что наше партнерство будет развиваться, и НОВИКОМ внесет значительный вклад в поддержку предпринимателей Тюменской области", — заявила управляющий офисом НОВИКОМа в Челябинске Ирина Кудрякова.