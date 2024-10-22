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НОВИКОМ разместил депозит Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех признан победителем открытого конкурса на размещение временно свободных денежных средств Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области. Сотрудничество направлено на решение задач социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства региона.

Партнерство НОВИКОМа и Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области началось в феврале 2024 года, когда сторонами было подписано соглашение о взаимодействии. В сентябре фонд объявил открытый конкурс для размещения временно свободных средств в депозит с использованием финансовой биржи. Благодаря стабильному бизнес-профилю, высоким рейтингам и выгодным условиям размещения НОВИКОМ стал его победителем. Размещение средств произошло в октябре.

"Мы впервые воспользовались механизмом биржи для проведения аукционов. Это позволит нам эффективнее использовать свободные средства и сфокусироваться непосредственно на финансовой поддержке предпринимателей", — прокомментировал Генеральный директор МКК "Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области" Алексей Мартын.

"Малый и средний бизнес — один из драйверов развития экономики нашего региона и страны в целом. НОВИКОМ наращивает сотрудничество с региональными фондами поддержки МСП по всей России. Благодаря этому расширяется поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, способствует росту инноваций и общей экономической устойчивости. Уверена, что наше партнерство будет развиваться, и НОВИКОМ внесет значительный вклад в поддержку предпринимателей Тюменской области", — заявила управляющий офисом НОВИКОМа в Челябинске Ирина Кудрякова.

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