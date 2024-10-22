При поддержке Сызранского НПЗ в колледже СамГТУ открыт класс компьютерных тренажеров

В колледже сызранского филиала Самарского государственного технического университета открыт новый класс компьютерных тренажеров для обучения студентов по специальности "Переработка нефти и газа". Это стало возможным благодаря поддержке Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть").

Долгосрочный проект сотрудничества нефтяников и образовательных учреждений области направлен на повышение качества образования будущих работников нефтегазовой отрасли. В число вузов - партнеров компании "Роснефть" входит СамГТУ - именно здесь готовят квалифицированные инженерные кадры.

Колледж на базе Сызранского филиала Политеха с 2022 г. ведет образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, в том числе по специальности "Переработка нефти и газа".

Теперь при поддержке предприятия будущие нефтепереработчики смогут на тренажерах отрабатывать навыки безопасного пуска, нормальной эксплуатации и остановки технологических процессов, а также правильных действий в нештатных ситуациях.

Программное обеспечение тренажеров точно имитирует рабочее место оператора и содержит максимально приближенные к реальным средства управления и динамические модели технологических процессов, описывающие их параметры в разных ситуациях. При этом интерфейс прост и интуитивно понятен.

Программа функционирует в двух режимах: "Обучение" и "Тестирование", - которые отслеживают качество выполнения упражнений и фиксируют ошибки пользователей. В режиме "Обучение" доступны справочная система, видео-уроки, виртуальный инструктор, подсказки значений технологических параметров и полный набор документов, необходимых студентам для теоретической подготовки: регламенты, инструкции и т.д.

"Роснефть" осуществляет поддержку образовательных организаций во всех регионах своей производственной деятельности. В настоящее время Компания сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза и 58 колледжей. Стратегическое партнерство с вузами направлено на формирование надежного внешнего кадрового резерва из числа студентов.

Так, при поддержке Сызранского НПЗ в этом году в сызранском филиале Политеха было создано многофункциональное пространство для работы и общения студентов. Годом ранее вуз приобрел оборудование для электролаборатории, коворкинг-зоны и музея. В 2018-2021 гг. на средства нефтяников в университете был создан уникальный научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий, позволивший открыть новое направление подготовки - "Химическая технология".