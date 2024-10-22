Наталья Орейро стала "Рашн гёрлз": к финалу сериала "Комбинация" от Wink.ru звезда записала свою версию хита

К финалу серила "Комбинация" (18+) латиноамериканская звезда, актриса и певица Наталья Орейро и российский актер Владимир Канухин, исполнивший в сериале роль композитора группы, встретились в Буэнос-Айресе и перепели легендарный хит "Рашн гёрлз". Знакомая уже нескольким поколениям песня зазвучит на английском, испанском и русском языках. Премьера композиции состоится 24 октября — в день выхода последней серии байопика в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

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Фото со съемок

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Наталия Мариса Орейро Иглесиас Поджио Бурье — одна из самых известных в мире латиноамериканских звезд, которая прославилась главной ролью в сериале "Дикий ангел" (1998-1999). Родилась в Уругвае. Номинантка премии Latin Grammy в категории "Лучший женский вокальный поп-альбом (2001). Всего выпустила два десятка синглов и три студийных альбома. В 2014 году провела успешный тур "Наша Наташа", выступив в том числе в 19 российских городах. Ее выступление в "Олимпийском" собрало более 60 тысяч зрителей.

Владимир Канухин, актер, в сериале исполнил роль композитора "Комбинации" Виталия Окорокова:

"Я впервые в Буэнос-Айресе, и меня сразу сильно впечатлила аргентинская музыка с ее горячим настроем, страстью, порывом и очень интересным ритмом. Для меня большая радость и честь поработать со звездой мирового уровня Натальей Орейро. Мне кажется, она привнесла комбинацию доброй ностальгии, теплых чувств и воспоминаний. И это созвучно творчеству группы "Комбинация". Думаю, композиция станет настоящим подарком и для участников этой истории, и для зрителей".

История рассказывает о совершенно фантастическом времени, когда простой провинциальный милиционер мог в кратчайшее время стать важной фигурой шоу-бизнеса. Песни "Комбинации" знают и любят до сих пор, и это лучшее свидетельство того, как 80-е и 90-е продолжают отражаться в сегодняшнем дне. В сериале знакомые всем хиты ("Рашн гёрлз", "Американ бой", "‎Не забывай"‎ и "Бухгалтер") представлены в новых ярких аранжировках, чтобы освежить звучание всем известных композиций для новой аудитории.

Восьмисерийный байопик рассказывает о творческом пути участниц женской поп-группы "Комбинация": Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Но в центре истории — судьба продюсера группы Александра Шишинина (Никита Кологривый). По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова), создав первую в Советском Союзе женскую группу. Все участники группы — девушки, которые с помощью песен рассказывают о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Чистые" и другие). "Комбинация" — первый совместный проект "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк" ("Король и Шут", "‎Триггер"‎‎)‎.

О сериале "Комбинация" (18+)

Производство: "Лунапарк", "НМГ Студия"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 8

Хронометраж: 50 минут

Жанр: байопик, драмеди

Режиссер-постановщик: Никита Власов

Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов

Продюсеры "‎НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "‎НМГ Студии": Жора Крыжовников

Линейный продюсер "‎НМГ Студии": Ирина Борисова

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры "Лунапарка": Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров, Игорь Гудков, Елена Мельникова

Оператор-постановщик: Кирилл Клепалов

Художник-постановщик: Александра Фатина

Художник по костюмам: Анастасия Обыночная

Художник по гриму: Екатерина Одинцова

Композитор: Кирилл Бородулев

В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов, Азамат Нигманов.