В Самаре горел автобус

В Самаре горел пассажирский автобус. Как прокомментировал ЧП перевозчик — транспортное предприятие "Самара Авто Газ", в момент возгорания автобус МАЗ стоял без пассажиров на конечной остановке на ул. Ташкентской.

"Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.

Ведется проверка", — цитирует "Самара Авто Газ" городской департамент транспорта.

Официальной информации от МЧС пока не поступало.