Т1 Сервионика выступает партнером ВТБ по переходу на отечественную офисную технику

Т1 Сервионика (Холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, участвует в масштабном проекте по импортозамещению печатной техники в банке ВТБ. Первые принтеры российского производителя офисной техники ГК "Катюша" начали работу в ряде отделений банка во время международного финансово-экономического форума БРИКС-2024.

В рамках проекта по переходу на офисную технику отечественного производства во всей филиальной сети и офисах ВТБ планируется заменить иностранное офисное оборудование. Т1 Сервионика отвечает за поставку, установку и обслуживание новой техники в периметре банка. Среди российских производителей техники была выбрана ГК "Катюша" — разработчик принтеров и комплектующих, а также программных продуктов для управления печатной инфраструктурой организации.

"Вопрос перехода к российским решениям — будь то офисная техника, программное обеспечение или серверное оборудование — сейчас один из ключевых: как для ВТБ, так и для любой отечественной корпорации масштабов одного из крупнейших банков страны. Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные решения во всей сети отделений и офисов ВТБ. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются исходя из потребностей ключевых заказчиков", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

"Сервионика существенно нарастила портфель клиентов, команду и компетенции в последние два года. Один из наших приоритетов — помощь бизнесу с большой филиальной сетью в переходе на использование российской печатной техники, причем с предложением услуг на уровне мировых лидеров. В масштабном проекте с ВТБ, который реализован "под ключ", мы взяли на себя тестирование оборудования, доработку комплексного решения под строгие требования заказчика по функциональности и кибербезопасности. Для этого инженерный состав компании по всей стране прошел обучение по работе с новыми системами и готов качественно и быстро обслуживать их", — отметил Александр Ельцов, генеральный директор Т1 Сервионика.

"Сотрудничество с такой масштабной в рамках страны структурой как ВТБ является для нас стратегически значимым. Мы рады, что российские крупные заказчики всё чаще выбирают отечественные ИТ-решения. Это позволяет нам как производителю уверенно наращивать объемы и в перспективе ускорить переход от импортозамещения к технологическому лидерству. Отмечу, что использование наших комплексных ИТ-решений на базе российской реестровой электроники и ПО обеспечивает заказчикам исполнение Указа Президента РФ № 166 о запрете использования иностранного ПО на критической информационной инфраструктуре", — прокомментировал Максим Виноградов, управляющий партнер ГК "Катюша".