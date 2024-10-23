Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников просветительского проекта "Путь из варяг в греки"

Проект "Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий" стартовал в июле этого года. На образовательных мероприятиях в 89 регионах страны, а также в городе Байконуре, проходили лекции, мастер-классы, тематические викторины, которые позволили учащимся погрузиться в изучение истории, в том числе сформировать целостное представление о роли великого торгового пути в исторической судьбе России.

В число самых активных регионов по количеству участников вошла Самарская область. Всего в просветительском проекте Общества "Знание" и СевГУ приняли участие более 170 тысяч человек, их них 6 686 из Самарской области.

"Популяризация исторического и культурного наследия, его сохранение и передача нашим будущим поколениям — одна из важнейших задач современного общества. И именно проекты такого масштаба играют ключевую роль в формировании национального самосознания и воспитании гражданской ответственности. Нам удалось выйти за рамки традиционных форматов просветительской деятельности и предложить уникальный и увлекательный опыт для людей разных возрастов и интересов. Слушатели активно участвовали в дискуссиях, задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Эти мероприятия помогли сделать историю более доступной и увлекательной, приблизив ее к современной аудитории", — рассказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

Тематические встречи были организованы по трем основным направлениям. Лекция "Таврический перекресток межцивилизационного взаимодействия" открыла для слушателей увлекательную историю полуострова, в которой переплелись три религии: православная, мусульманская и католическая. А на занятии "Сакральные ландшафты российского государства-цивилизации" участники узнали, как византийские миссионеры дошли до Крыма и основали пещерные монастыри, ставшие важной частью духовной истории полуострова. Также школьникам рассказали про значение Великих евразийских путей в исторической судьбе России.

Также в рамках проекта около 4 тысяч человек приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине. Свои знания по истории развития торговых путей проверили 487 команд из 77 регионов России. Каждой команде предстояло пройти 5 раундов с вопросами по истории IX–X веков, о событиях и выдающихся личностях того времени. По результатам игры всем участникам вручили сертификат от Общества "Знание".

Методические материалы подготовлены Севастопольским государственным университетом совместно с Российским обществом "Знание" при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Партнерами проекта выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Движение первых, Росдетцентр, Всероссийский студенческий проект от Росмолодёжи "ТвойХод", а также сторонники Единой России.