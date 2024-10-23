В регионе ожидается штормовой ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 24 октября, местами по региону ожидается усиление ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:



- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.