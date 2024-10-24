Фестиваль издательского дела "Букноль" пройдет в Самаре с 25 по 27 октября

"Букноль" — фестиваль издательского дела (12+), который второй год организует Центр современной культуры "Нулевая комната" (ул. Ленинградская, 77). В этом году он пройдет с 25 по 27 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка независимых издательств и лекторий, где гости познакомятся с книжными новинками по современному искусству, прозе и поэзии, академической литературе, автофикшн и детскими книгами. Также в эти дни пройдут лекции и презентации книг от издательств, лекторий от писателей, журналистов, авторов проектов, культурологов и философов.



Время работы ярмарки 25 — 27 октября с 12:00 до 20:00. Полная программа на сайте.

С 7 по 24 ноября пройдет лаборатория самиздата, которая создана для тех, кто давно откладывал идеи в стол, но хочет создать свою фотокнигу, зин, постер, сборник, авторский комикс и другое малотиражное издание. Лучшие итоговые работы будут участвовать в выставке самиздата в декабре 2024 года, которая пройдет в "Нулевой комнате".

В рамках лаборатории состоятся несколько бесплатных воркшопов от разных наставников — художников, иллюстраторов, фотографов. Любой желающий сможет ознакомиться с техниками создания собственных печатных журналов под руководством художника и основателя издательства Плато Тольятти Александра Веревкина, проекта из Санкт-Петербурга "NIZINA", дизайнера и художника Михаила Качикаракиса.

Количество мест на каждом курсе ограничено. Для участия необходимо заполнить анкету.