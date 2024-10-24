Директора Сызранское ДЭУ "АСАДО" оштрафовали за плохую дорогу в Самарской области

В Сызранском районе Самарской области прокуратура обнаружила ненадлежащее содержание дороги.

Надзорное ведомство выяснило, что филиала Сызранское ДЭУ ГКП "АСАДО" не обеспечивало надлежащее содержание участка 4 по 17 км дороги Сызрань — Новый Ризадей — Новая Рачейка. На асфальте были многочисленные просадки и выбоины.

В результате в отношении директора филиала возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог") и оштрафовали его на 20 тыс. рублей.