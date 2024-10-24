С 29 октября сдать на права и оспорить штрафы в Самаре можно будет на Волжском шоссе

Оказание государственных услуг регистрационно-экзаменационным отделом УМВД России по Самаре с 29 октября будет осуществляться по адресу Волжское шоссе, дом 107, строение 4.

Также на территории отдела будет функционировать приемное окно, где будет осуществляться консультационный прием граждан, в рамках которого можно ознакомиться в имеющимися административными штрафами и фото- и видеоматериалами, послужившими основанием к привлечению к административной ответственности.

Прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.