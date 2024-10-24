Почти 125 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

В этом году олимпиада продлится до 27 октября, передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Задания олимпиады моделируют реальные ситуации на дороге, и участники должны найти правильное безопасное решение. Ученики Самарской области принимают участие во всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", которая в этом году стартовала 24 сентября. За месяц в образовательном соревновании приняли участие более 124 тысяч школьников Самарской области.

Пройти олимпиаду можно образовательной платформе "Учи.ру". Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может каждый ученик с 1 по 9 классы. Олимпиада позволяет проверить и повысить знания основ правил дорожного движения у ребят школьного возраста. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Координатор партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов отметил, что профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения дорожно-транспортных происшествий: "Всероссийская онлайн-олимпиада проходит в нашей стране в пятый раз. Она проводится при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия". Победителей и участников традиционно мы отметим грамотами и сертификатами олимпиады".