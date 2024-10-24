Авито Работа: 57% самарцев почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезон

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие сезоны года становятся для них наиболее активными в рабочем плане и как они справляются с возросшей нагрузкой. Результаты исследования показали, что 57% респондентов ощутили увеличение рабочих задач с началом бизнес-сезона (с началом осени). Среди ТОП-3 профессиональных сфер, где больше всего опрошенных отметили повышение нагрузки, оказались маркетинг, реклама и PR (74%), образование, наука (74%) и управление персоналом (73%).

Примечательно, что опрошенные оценили увеличение нагрузки в осенний период в среднем на 7,5 баллов по шкале от 1 до 10, где 1 — означает незначительное изменение, а 10 — значимое повышение. В среднем о наибольшем повышении нагрузки на работе сообщили работники сельского хозяйства и агропромышленности (8,1 балла), онлайн-торговли (7,7 балла), а также образования и науки (7,7 балла).

В целом, согласно опросу, самым загруженным рабочим кварталом 47% самарцев считают "предновогодний" период с октября по декабрь. Чаще представителей других сфер о повышенной активности в этот период говорили специалисты управления персоналом (56%), образования и науки (51%), административные работники (51%), сотрудники бухгалтерии и финансов (49%), традиционной торговли (47%), IT и телекома (47%).

Ещё 26% опрошенных считают самым активным период на работе с июля по сентябрь. Больше всего дополнительных задач в этот сезон появляется у представителей гостиничного бизнеса и туризма (59%), сельского хозяйства и агропромышленности (48%), такси и пассажирских перевозок (48%), строительства (41%), архитектуры и дизайна (38%), логистики (34%).

Для 11% участников опроса "горячим" кварталом оказался период с января по март, причем чаще работников других отраслей его считают загруженным сотрудники бухгалтерии и финансов (31%), клининга и других бытовых услуг (27%), автомобильного бизнеса (24%), медицины и фармацевтики (23%).

Еще 14% респондентов отметили время своей наибольшей занятости в период с апреля по июнь. Это время года оказалось наиболее активным для работников страхования (31%), строительства (24%), фитнес-клубов и салонов красоты (22%), автомобильного бизнеса (21%), а также для представителей сферы образования и науки (17%).

Согласно результатам опроса, самарцы применяют различные методы, чтобы справиться с повышением рабочей нагрузки в загруженные сезоны. Наиболее распространенными способами являются поддержание позитивного настроя и самомотивации (61%), планирование и расстановка приоритетов (47%). Организация рабочего пространства, чтобы повысить продуктивность (34%) также стало распространенной практикой.

Как самарцы обычно справляются с увеличением рабочей нагрузки

Интересно отметить, что несмотря на возросшую нагрузку, чуть больше половины (53%) респондентов очень редко просят поддержки у коллег в условиях повышенной нагрузки, а 22% никогда этого не делают. Лишь 20% опрошенных (17% — часто, и 3% — очень часто) обращаются за помощью к сослуживцам в периоды интенсивной работы.

При этом сами опрошенные демонстрируют готовность помогать своим коллегам. 62% респондентов заявили, что приходят на помощь сотрудникам, которые сталкиваются с дополнительной нагрузкой. Причем 47% работающих самарцев помогали коллегам скорее часто, а 15% — очень часто.