В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

С 30 октября по 4 ноября в Тольятти во дворце спорта "Лада-Арена" будут проходить XII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". Ожидается около 1500 участников из 40 регионов РФ, передает пресс-служба регионального минспорта.
В программе соревнований: ката и поединки в весовых категориях. Участниками соревнований станут мальчики и девочки 8-9, 10-11, 12-13 лет, юноши и девушки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше, в том числе серебряный призер первенства мира по каратэ 2024 года Дарья Юшкова из Тольятти.
Для зрителей вход свободный.
Мероприятие также включает семинары, которые проведет серебряный призер Олимпийских Игр в Токио, пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев.
Дополнительная информация на сайте минспорта и в соцсетях турнира: ВК и Телеграм.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?