В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

С 30 октября по 4 ноября в Тольятти во дворце спорта "Лада-Арена" будут проходить XII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". Ожидается около 1500 участников из 40 регионов РФ, передает пресс-служба регионального минспорта.

В программе соревнований: ката и поединки в весовых категориях. Участниками соревнований станут мальчики и девочки 8-9, 10-11, 12-13 лет, юноши и девушки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше, в том числе серебряный призер первенства мира по каратэ 2024 года Дарья Юшкова из Тольятти.

Для зрителей вход свободный.



Мероприятие также включает семинары, которые проведет серебряный призер Олимпийских Игр в Токио, пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев.

Дополнительная информация на сайте минспорта и в соцсетях турнира: ВК и Телеграм.