В ближайшие дни в Самаре сохранится пасмурная погода

В ближайшие дни, с 25 по 28 октября, в Самарской области ожидается дождливая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 25 октября, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 числа, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.

В начале следующей недели, 28 октября, в Самарской области сохранится облачная погода, местами по области пройдут небольшие осадки. Ветер Западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +3…+8 °C.