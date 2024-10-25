В общественном транспорте Самары запустили системы отопления

Во всем подвижном составе общественного транспорта Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы, сообщает городской департамент транспорта.
Как только установилась холодная погода, на муниципальном предприятии был подписан соответствующий приказ, и в кратчайший срок тепло пошло в салоны.
В МП "ТТУ" для минимизации теплопотерь проверены и приведены в порядок системы закрывания дверей — крепежи и уплотнители, все задействованные в пуске тепла механизмы и электрооборудование. Повышенное внимание — радиаторам, высоковольтным предохранителям, электропроводке, тэнам для конвекции воздуха.
На предприятии "Самара Авто Газ", которое несет ответственность за выполнение автобусных рейсов, подготовка к холодам проведена полностью. Перед изменением погодных условий организовали ревизию отопительных систем и другого оснащения, включая аккумуляторы, прорезиненные дверные уплотнители, форточки, люки.
Также водители отмечают, что у новых автобусов, которые недавно пополнили автопарк, в салоне установлено шесть печек. Шины с более глубоким протектором для лучшего сцепления с дорожным покрытием, система торможения более совершенная, что тоже немаловажно зимой.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.