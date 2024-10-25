В общественном транспорте Самары запустили системы отопления

Во всем подвижном составе общественного транспорта Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы, сообщает городской департамент транспорта.

Как только установилась холодная погода, на муниципальном предприятии был подписан соответствующий приказ, и в кратчайший срок тепло пошло в салоны.

В МП "ТТУ" для минимизации теплопотерь проверены и приведены в порядок системы закрывания дверей — крепежи и уплотнители, все задействованные в пуске тепла механизмы и электрооборудование. Повышенное внимание — радиаторам, высоковольтным предохранителям, электропроводке, тэнам для конвекции воздуха.

На предприятии "Самара Авто Газ", которое несет ответственность за выполнение автобусных рейсов, подготовка к холодам проведена полностью. Перед изменением погодных условий организовали ревизию отопительных систем и другого оснащения, включая аккумуляторы, прорезиненные дверные уплотнители, форточки, люки.

Также водители отмечают, что у новых автобусов, которые недавно пополнили автопарк, в салоне установлено шесть печек. Шины с более глубоким протектором для лучшего сцепления с дорожным покрытием, система торможения более совершенная, что тоже немаловажно зимой.