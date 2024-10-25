ВСК: "профессия" автоугонщика теряет популярность

По итогам третьего квартала 2024 года в России число угонов сократилось на 9% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом значительно сократилась география преступлений — 83% страховых случаев были зафиксированы в столичном регионе. В лидерах антирейтинга — отечественные Vesta и Granta.

По итогам третьего квартала 2024 года регионом-лидером по числу угонов, потеснив в антирейтинге Дагестан, стала Москва. Так, в столице произошло 75% происшествий, еще 8% — в Московской области. Для сравнения, по итогам первых двух кварталов 2024 года, в столице фиксировалось только 20% угонов.

Самыми угоняемыми авто в третьем квартале стали ВАЗ (73%), Toyota, Mitsubishi, Volkswagen (по 9%). Причем среди отечественных автомобилей самыми востребованными у угонщиков моделями стали Vesta и Granta (по 36% угонов).

Чаще всего традиционно угоняли автомобили юридических лиц (такси, каршеринг) — 82% происшествий. Для сравнения, в первых двух кварталах 2024 года данный показатель составлял 67%.

Самая высокая доля угонов в третьем квартале 2024 года была зафиксирована в июле (73%).