ВСК: "профессия" автоугонщика теряет популярность

По итогам третьего квартала 2024 года в России число угонов сократилось на 9% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом значительно сократилась география преступлений — 83% страховых случаев были зафиксированы в столичном регионе. В лидерах антирейтинга — отечественные Vesta и Granta.
По итогам третьего квартала 2024 года регионом-лидером по числу угонов, потеснив в антирейтинге Дагестан, стала Москва. Так, в столице произошло 75% происшествий, еще 8% — в Московской области. Для сравнения, по итогам первых двух кварталов 2024 года, в столице фиксировалось только 20% угонов.
Самыми угоняемыми авто в третьем квартале стали ВАЗ (73%), Toyota, Mitsubishi, Volkswagen (по 9%). Причем среди отечественных автомобилей самыми востребованными у угонщиков моделями стали Vesta и Granta (по 36% угонов).
Чаще всего традиционно угоняли автомобили юридических лиц (такси, каршеринг) — 82% происшествий. Для сравнения, в первых двух кварталах 2024 года данный показатель составлял 67%.
Самая высокая доля угонов в третьем квартале 2024 года была зафиксирована в июле (73%).
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая