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Здравоохранение Общество

Жителей Самарской области приглашают в мобильные пункты на вакцинацию

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 и 27 октября в Самарской области состоятся мероприятия по проведению вакцинации в общественных местах с соблюдением всех требований.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Прививку от гриппа, а также по показаниям — от пневмококковой инфекции и COVID-19 — все желающие смогут сделать в мобильных прививочных пунктах, которые будут развернуты в торговых центрах, в домах культуры, в отделениях больниц.

В пунктах будут работать медицинские бригады, перед вакцинацией будет организована консультация врача.

В Самаре 26 и 27 октября:

— ТЦ "Мега" с 12:00 до 17:00 (24 км Московское шоссе, 5);

— Территория Губернского рынка с 10:00 до 15:00 (ул.  Агибалова, 19);

— ТЦ "Гудок" с 12:00 до 16:00 (ул. Красноармейская, 131);

— ТЦ "Парк Хаус" с 10:00 до 14:00 (Московское шоссе, 81а);

— ТЦ "Мелодия" с 10:00 до 14:00 (пр. Ленина, 12а).

В Тольятти 26 и 27 октября:

— Территория ТОС 3Б с 9:00 до 11:00(пр. Ленинский, дом 13\43, кв 116);

— ТРК "Русь на Волге" с 12:00 до 17:00 (ул. Революционная, 52а).

В Новокуйбышевске:

— ТЦ "Центральный" 26 октября, с 10:00 до 13:00, и 27 октября, с 10:00 до 12:00 (ул. Дзержинского, 13).

В Чапаевске 26 и 27 октября:

— ТЦ "Клеопатра" с 10:00 до 16:00. (ул. Черняховского, 20а).

В Сызрани 26 и 27 октября:

— Дом культуры с 9:00 до 12:00 (ул. Карла Маркса, 19).

В Октябрьске 26 и 27 октября:

— ТЦ "Октябрь" с 10:00 до 12:00 (пер. Кирпичный, 21).

В Отрадном 26 и 27 октября:

— ТЦ "Гранит" с 10:00 до 14:00 (ул. Первомайская, 2б).

Более 1,1 млн жителей Самарской области уже прошли иммунизацию от гриппа. В медучреждениях региона работают более 100 прививочных пунктов, в том числе и в выходные дни. Ежедневно в них делают прививки от 25 до 30 тыс. человек. Перед вакцинацией обязательно проводится консультация врача. Временный медотвод от прививки дается в случае острого заболевания — инфекционного или хронического. Иммунитет после вакцинации формируется спустя две недели. В прививочных пунктах можно сделать прививку не только от гриппа, но и по показаниям — от пневмококковой инфекции и COVID-19.

После вакцинации надо продолжать соблюдать противоэпидемические меры — личная гигиена, масочный режим в общественных местах, ограничение контактов с заболевшими и здоровый образ жизни.

Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжелого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.

Запланировать прививку можно, уточнив график работы пунктов вакцинации на интерактивной карте на сайте областного минздрава.

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ужас

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