Жителей Самарской области приглашают в мобильные пункты на вакцинацию

26 и 27 октября в Самарской области состоятся мероприятия по проведению вакцинации в общественных местах с соблюдением всех требований.
Прививку от гриппа, а также по показаниям — от пневмококковой инфекции и COVID-19 — все желающие смогут сделать в мобильных прививочных пунктах, которые будут развернуты в торговых центрах, в домах культуры, в отделениях больниц.
В пунктах будут работать медицинские бригады, перед вакцинацией будет организована консультация врача.
В Самаре 26 и 27 октября:
— ТЦ "Мега" с 12:00 до 17:00 (24 км Московское шоссе, 5);
— Территория Губернского рынка с 10:00 до 15:00 (ул. Агибалова, 19);
— ТЦ "Гудок" с 12:00 до 16:00 (ул. Красноармейская, 131);
— ТЦ "Парк Хаус" с 10:00 до 14:00 (Московское шоссе, 81а);
— ТЦ "Мелодия" с 10:00 до 14:00 (пр. Ленина, 12а).
В Тольятти 26 и 27 октября:
— Территория ТОС 3Б с 9:00 до 11:00(пр. Ленинский, дом 13\43, кв 116);
— ТРК "Русь на Волге" с 12:00 до 17:00 (ул. Революционная, 52а).
В Новокуйбышевске:
— ТЦ "Центральный" 26 октября, с 10:00 до 13:00, и 27 октября, с 10:00 до 12:00 (ул. Дзержинского, 13).
В Чапаевске 26 и 27 октября:
— ТЦ "Клеопатра" с 10:00 до 16:00. (ул. Черняховского, 20а).
В Сызрани 26 и 27 октября:
— Дом культуры с 9:00 до 12:00 (ул. Карла Маркса, 19).
В Октябрьске 26 и 27 октября:
— ТЦ "Октябрь" с 10:00 до 12:00 (пер. Кирпичный, 21).
В Отрадном 26 и 27 октября:
— ТЦ "Гранит" с 10:00 до 14:00 (ул. Первомайская, 2б).
Более 1,1 млн жителей Самарской области уже прошли иммунизацию от гриппа. В медучреждениях региона работают более 100 прививочных пунктов, в том числе и в выходные дни. Ежедневно в них делают прививки от 25 до 30 тыс. человек. Перед вакцинацией обязательно проводится консультация врача. Временный медотвод от прививки дается в случае острого заболевания — инфекционного или хронического. Иммунитет после вакцинации формируется спустя две недели. В прививочных пунктах можно сделать прививку не только от гриппа, но и по показаниям — от пневмококковой инфекции и COVID-19.
После вакцинации надо продолжать соблюдать противоэпидемические меры — личная гигиена, масочный режим в общественных местах, ограничение контактов с заболевшими и здоровый образ жизни.
Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжелого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.
Запланировать прививку можно, уточнив график работы пунктов вакцинации на интерактивной карте на сайте областного минздрава.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас