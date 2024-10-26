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Хоккеисты "Лады" в овертайме уступили "Трактору"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, ХК "Лада" на домашнем льду уступил лидеру Восточной конференции — ХК "Трактор", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Стартовые минуты поединка не подарили каких-то ярких моментов, зато во второй половине периода команды успели обменяться удалениями и "автозаводцы" были очень близки к тому, чтобы реализовать большинство, однако после выстрела Магомеда Шараканова шайба не полностью пересекла линию ворот, что подтвердил видеопросмотр. И все же "Лада" добилась своего и за 39 секунд до перерыва вышла вперед — Михаилу Фисенко неотразимо бросил с разворота в дальний угол. 1:0.

Далее инициативой полностью завладели челябинцы, вынудив подопечных Олега Браташа много обороняться и ловить свои моменты чаще всего в редких контрвыпадах.

В третьем игровом отрезке ситуация на площадке практически не изменилась. И за несколько минут до завершения основного времени "Трактор" выпустил вместо вратаря шестого полевого и уже всего за 29 секунд до финальной сирены Максим Шабанов сумел сравнять счет, хотя перед этим шикарный шанс поразить пустые челябинские ворота упустил Остап Сафин. 1:1.

В овертайме явно расстроенные "автозаводцы" не совладали с "черно-белыми" и Илья Карпухин точным выстрелом под перекладину принес победу гостям — 1:2.

Свою следующую игру "Лада" проведет 29 октября в Нижнекамске и соперником станет "Нефтехимик".

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