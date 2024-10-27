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Общество

В этом году международный чемпионат "Битва роботов" прошел при поддержке Авито

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 октября в Екатеринбурге прошел второй отборочный тур Международного чемпионата по битве роботов, координатором которого выступает Минцифры России. Авито вывел на "Битву роботов" две команды: единственную женскую Energy Girls из Санкт-Петербурга и новичков из Перми BEEKEEPERS. Energy Girls вышли в полуфинал чемпионата.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Международный чемпионат по битве роботов  — соревнования мирового уровня, в которых автоматизированные механизмы сражаются под управлением команд-разработчиков. Партнерами и спонсорами команд выступают ведущие технологические компании и университеты России, которые поддерживают развитие технологической сектора в стране.

В этом году чемпионат проходит в три этапа: два отборочных в Москве и Екатеринбурге, а после день полуфинала и финала в Мытищах. Общий призовой фонд турнира составляет 6,6 млн рублей, за который в этом году борются 96 команд из семи стран. Во втором туре приняли участие 48 команд: в основной дисциплине состязались роботы весом до 110 кг, в "Битве мини-роботов" —  роботы до 1,5 кг. В полуфинал прошли 16 команд. Авито обеспечил команды всем необходимым оборудованием для технической поддержки робота и покрыл организационные расходы для участия в мероприятии.

Технический директор Авито Александр Салтанов уверен, чтобы построить робота, нужно огромное количество инженерных инструментов. "Мы хотим поддерживать и развивать талантливых, инициативных ребят, потому что  IT-кадры — сердце нашего бизнеса, а на Битве роботов встречаются лучшие изобретатели и технологии со всего мира. В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны, а кто-то возможно  присоединится к Авито в качестве сотрудников", — комментировал событие Александр Салтанов.

Полуфинал и финал Международного чемпионата битвы роботов пройдет 23 ноября в Москве. За победу поборется и Energy Girls. Участницы команды — пятеро девушек из Санкт-Петербурга, среди которых два инженера, дизайнер, сборщик-механик и программист — разработали робота под названием "Барракуда 2.0". Он весит 110 кг, отличается особой прочностью и продуманной конструкцией, благодаря чему механизм сложно вывести из строя.

"Мы рады собраться и вновь продемонстрировать способности нашего робота. И хоть результат непредсказуем, важно каждый раз пробовать, учитывая предыдущий опыт, и идти вперед. Классно, что в этом году нам помогает Авито. Все мы постоянно пользуемся приложением, покупаем, продаем, арендуем жилье. И нам как команде дали возможность подготовиться к турниру максимально качественно с технической и организационной сторон и доказать в очередной раз всей стране, какие достойные результаты может показывать наша женская команда. Надеемся, наш опыт вдохновит многих девушек, которые в следующий раз тоже присоединятся к турниру", — говорит капитан команды Energy Girls Зоя Судакова.

Команду BeeKeepers представляли четверо роботехников из Перми: капитан — пилот и электронщик, второй пилот, программист и девушка-дизайнер. BeeKeepers впервые участвовали в чемпионате. Ребята разработали робота весом 110 кг Vesper. Это конструкция на четырехколесном шасси с подвижным активным орудием — вращающимся вертикальным спиннером в виде жала. Дополнительной боевой особенностью робота был встроенный в корпус огнемет.

"Мы часто ищем и заказываем комплектующие на Авито. Особенно когда нужно быстро, а уже после кастомизируем под себя. Мы открыли для себя Битву роботов впервые в этом году, хотя уже наблюдали за соревнованиями. Находиться на одной площадке с сильнейшими игроками полезно как с точки зрения обмена опытом, так и для вдохновения на будущие победы", — комментирует Денис Петров, капитан команды BeeKeepers.

"Битва роботов" — это международный чемпионат, в котором роботы сражаются под управлением команд-разработчиков. Начиная с 2023 года, чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. Оператор чемпионата — АНО "Инженеры и роботы". В 2024 году в турнире принимают участие 96 команд. В основной дисциплине с тяжёлыми роботами весом до 110 кг выступят 64 команды из 7 стран, а в категории мини-роботов до 1,5 кг — 32 российские команды из 20 регионов.

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