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Страхование Финансы

Что важно россиянам для безопасности жилья? Исследование "Ингосстраха"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" провел исследование и выяснил, как россияне оценивают уровень безопасности своего жилья и придомовых территорий. Опрос проводился в городах России с населением свыше 500 тысяч человек.

Согласно опросу, 66,2% жителей России учитывают безопасность при выборе жилья.

При этом 88,3% чувствуют себя в безопасности в своем доме или квартире. Наибольший уровень безопасности наблюдается у жителей Астрахани, Тольятти и Набережных Челнов (по 96%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 91% и 83% соответственно. В то же время наименьший уровень безопасности отмечается у жителей Кирова (22%), Иркутска (20%), Перми и Самары (по 19%).

Отсутствие чувства безопасности объясняется несколькими основными причинами: агрессивными, шумными и пьющими соседями (отметили 75,5% опрошенных), хулиганством в доме (7,4%), квартирными кражами (2,1%).

Также россияне используют дополнительные меры обеспечения безопасности: домофоны (55,5%), железные двери (41,4%), страхование квартир (16,2%), датчики оповещения задымления (5%), а также камеры наружного видеонаблюдения (1,4%).

Опрос показал, что 87,9% россиян чувствуют себя достаточно защищенными во дворе и на придомовой территории. Большинство тех, кто не чувствует себя защищенным, связывают это с уличной преступностью (71,1%), пьянством и громкой музыкой (18%), большим количеством посторонних во дворе (5,1%).

Наибольший уровень безопасности на придомовой территории наблюдается у жителей Тольятти (95%), Новокузнецка и Кирова (по 94%), а также у жителей Ижевска (91%). Наименьший уровень безопасности отмечается у жителей Нижнего Новгорода, Челябинска и Ярославля (по 18%), а также Краснодара и Барнаула (по 17%).

Респонденты считают, что для обеспечения чувства безопасности во дворе и на придомовой территории необходимо закрыть двор для посторонних (50,5%) и создать развитую инфраструктуру (детские площадки, зеленые зоны, тренажеры) — так считают 33,1% опрошенных. Организацию охраны правопорядка считают необходимой 22,5%.

"Даже если вы проживаете в благополучном и безопасном районе, важно учесть необходимость оформления полиса страхования имущества для обеспечения финансовой безопасности и создания уверенности. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катастроф. Это позволит вам избежать финансовых потерь в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с повреждением или утратой имущества", — отметил Василий Кургузов, директор домена "Жилье и имущество" компании "Ингосстрах".

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