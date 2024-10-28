Владимир Гутенев: "Наша цель - повысить спрос на инженерные профессии"

25 октября в Самарской области состоялось расширенное выездное заседание Организационного комитета многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", на котором обсудили совершенствование модели ранней профориентации.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, член бюро Союза машиностроителей, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заместитель генерального директора ГК "Ростех", член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Во вступительном слове Владимир Гутенев обозначил главную цель олимпиады - выявление талантливых учащихся, проявляющих интерес к профессии инженера, и дальнейшее содействие им в профессиональном самоопределении.

"По поручению председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова мы продолжаем активно заниматься повышением качества подготовки квалифицированных специалистов от школы до послевузовского образования", - заявил Владимир Гутенев.

Первый вице-президент Союза подчеркнул, что с учетом высоких показателей участников олимпиады, наличия Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" и трех передовых инженерных школ в регионе местом проведения мероприятия в этом году была выбрана Самарская область.

Как отметил Вячеслав Федорищев, Самарская область - индустриальный регион, обладающий развитым промышленным комплексом, которому необходимы высококвалифицированные кадры.

"Мы знаем, что профориентация начинается со школьной скамьи. И олимпиада "Звезда" позволила десяткам тысяч ребят определиться с будущей профессией, уже на входе в наши самарские, лучшие университеты страны стать ориентированными на получение знаний в конкретном направлении, которое потом будет работать на пользу всей индустрии. Поэтому здесь олимпиада "Звезда" для нас служит действенным инструментом, - подчеркнул глава региона.

Также Владимир Гутенев предложил совместно с ректорским сообществом, региональными властями и отделениями Союза проработать предложения по наполнению Года Инженера, проведение которого инициировано председателем Союза.

Банк НОВИКОМ как опорный банк инженеров поддерживает проекты Союза машиностроителей России, направленные на стимулирование интереса школьников к научно-исследовательской деятельности и будущей профессии. Председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева - куратор Воронежского регионального отделения Союз машиностроителей России.