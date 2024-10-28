В среду в Самарской области выпадет снег

В Приволжском УГМС рассказали, что снег выпадет в Самарской области в среду, 30 октября.

"На предстоящей неделе неустойчивый характер погоды будет формировать быстрая смена гребней антициклонов и глубоких ложбин циклонов с активными фронтальными разделами. Установится по-осеннему пасмурная, сырая, умеренно теплая погода", - отмечается в сообщении синоптиков.

Специалисты Приволжского УГМС уточнили, что в конце недели, при прохождении холодного атмосферного фронта, ветер усилится до сильного, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, которые местами приведут к образованию гололедицы и осложнят обстановку на дорогах.

Во вторник, 29 октября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут дожди, будет туманно. Ветер неустойчивый слабый, температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C, днем +3…+8 °C.

В среду и четверг, 30 и 31 числа, в Самарской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +2…+7 °C.

В пятницу, 1 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер Западный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, местами гололедица, днем 0…+5 °C.