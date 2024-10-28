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Страхование Финансы

В ВСК рассказали, как благополучие сотрудников отражается на финансовых результатах бизнеса

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 году прогнозируется рост сегмента банкострахования, в рамках которого продаются Well-being продукты. Тенденция обусловлена сразу несколькими факторами. Увеличение осведомленности населения о важности сохранения здоровья способствует спросу на страховые продукты, которые предлагают защиту и поддержку в этой области. Пандемия COVID-19 повысила интерес к медицинским услугам в целом, и, в частности, к медицинскому страхованию с элементами превенции. Цифровая трансформация — упрощение доступа к страховым продуктам за счет онлайн-платформ и мобильных приложений — делает процесс покупки, управления и пользования полисами более удобным и быстрым. Важную роль играет и улучшение клиентского опыта, когда банки внедряют новые технологии для повышения качества обслуживания, включая чат-ботов, персонализированные рекомендации и автоматизацию процессов. Интеграция страховых и банковских сервисов в единые пакеты услуг позволяет формировать персонализированные решения для управления своими финансами и здоровьем. Об этом рассказал Валентин Молев, руководитель департамента разработки продуктов блока медицины Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на конференции "Банкострахование в России".

Одновременно с этим одним из ключевых HR-трендов сегодня также является применение различных well-being сервисов. Программы благополучия сотрудников не только позволяют формировать позитивный имидж работодателя, но и позитивно влияют на финансовые результаты компании, способствуя сокращению операционных расходов, уровня текучести кадров.

По результатам различных исследований, на сегодняшний день до 75% сотрудников испытывают высокий стресс на рабочем месте, еще около 38% респондентов периодически сталкиваются с чувством одиночества на работе. При этом благополучие сотрудников напрямую влияет на финансовые результаты компании. Так, выгоревшие работники примерно в 2,3 раза чаще увольняются, а также на 63% чаще берут больничный.

Решением проблемы является формирование корпоративной культуры, забота о физическом и ментальном здоровье сотрудников. Уже сейчас при выборе работодателя для 81% соискателей поддержка компанией психического здоровья команды является одним из решающих факторов.

По оценкам Страхового Дом ВСК, цифровые платформы с разнопрофильными консультантами — врачами и психологами, юристами, финансовыми советниками, консультантами по ЗОЖ — набирают все большую популярность. Кроме того, соискателей стал меньше интересовать формат офисов, наличие кафе и ресторанов по близости. В приоритете — программы соцподдержки сотрудников, страхования и психологической помощи, наличие компенсаций за питание и занятия спортом.

Страховщики активно развивают well-being продукты, выходя за рамки стандартного корпоративного ДМС. Один из примеров — программа "Светофор здоровья" Страхового Дома ВСК. В рамках продукта страхователи получают сформированный план улучшения состояния здоровья коллектива исходя из группы здоровья. Например, полностью здоровым пользователям предоставляются привилегии для занятий фитнесом. Застрахованным с хроническими заболеваниями или имеющие склонности к их развитию получают возможность пройти профилактический чек-ап, получить необходимое лечение, и в дальнейшим получить доступ к well-being сервисам. А людям, находящимся в острой стадии заболеваний, формируется программа реабилитационно-восстановительного лечения и динамического наблюдения врачей.

"Забота о благополучии людей, их ментальном здоровье — это один из ключевых трендов, в том числе на рынке труда. Для сотрудников все более важными становятся нематериальные способы мотивации. Well-being сервисы решают сразу несколько стратегических задач компании. Они способствуют увеличению производительности труда, снижению текучести кадров, сокращению операционных расходов, в частности на медицинские услуги для персонала за счет профилактических программ по ДМС. Также подобные продукты помогают в формировании HR-бренда — повышая и лояльность команды, и репутацию компании, привлекая талантливых специалистов. В целом, благополучие сотрудников формирует атмосферу доверия и плодотворного сотрудничества, что способствует улучшению командной работы", — отметил Валентин Молев, руководитель департамента разработки продуктов блока медицины Страхового Дома ВСК.

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