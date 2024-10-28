Опрос РСХБ: для молодежи в АПК общественная польза важнее всего

Каждый второй молодой россиянин, который связывает свое будущее с агросектором, выбирает профессию исходя из того, какую пользу она приносит людям. Такой результат показал опрос на платформе РСХБ "Я в Агро".

Согласно результатам исследования, в первую очередь молодежи агросектора важна польза, которую представители профессии приносят обществу (51%), на втором месте - материальное вознаграждение и финансовая мотивация (48%).

Кроме того, им важны уровень образования и квалификации (33%), а также социальный статус (31%).Менее выраженно влияют на престиж специальности семейные традиции, личный круг общения - их отметили 26% респондентов.

"Согласно результатам опроса РСХБ, при выборе специальности начинающих аграриев главная ценность - не столько благосостояние, сколько возможность приносить пользу обществу. Однако такой труд должен быть и вознагражден по достоинству, ведь именно благодаря аграриям мы можем кормить свои семьи, а продовольственная сфера России надежно защищена от внешних факторов. За восемь месяцев 2024 года заработная плата в сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,5%, а в пищевой и перерабатывающей промышленности - на 17,5% по сравнению с прошлым годом", - комментирует заместитель председателя правления банка Елена Батурова.

Для содействия трудоустройству в агросфере РСХБ развивает базу поиска работы и учебных курсов "Я в Агро". На ней уже свыше 30 тыс. вакансий.