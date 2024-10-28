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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Опрос РСХБ: для молодежи в АПК общественная польза важнее всего

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый второй молодой россиянин, который связывает свое будущее с агросектором, выбирает профессию исходя из того, какую пользу она приносит людям. Такой результат показал опрос на платформе РСХБ "Я в Агро".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Согласно результатам исследования, в первую очередь молодежи агросектора важна польза, которую представители профессии приносят обществу (51%), на втором месте - материальное вознаграждение и финансовая мотивация (48%).

Кроме того, им важны уровень образования и квалификации (33%), а также социальный статус (31%).Менее выраженно влияют на престиж специальности семейные традиции, личный круг общения - их отметили 26% респондентов.

"Согласно результатам опроса РСХБ, при выборе специальности начинающих аграриев главная ценность - не столько благосостояние, сколько возможность приносить пользу обществу. Однако такой труд должен быть и вознагражден по достоинству, ведь именно благодаря аграриям мы можем кормить свои семьи, а продовольственная сфера России надежно защищена от внешних факторов. За восемь месяцев 2024 года заработная плата в сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,5%, а в пищевой и перерабатывающей промышленности - на 17,5% по сравнению с прошлым годом", - комментирует заместитель председателя правления банка Елена Батурова.

Для содействия трудоустройству в агросфере РСХБ развивает базу поиска работы и учебных курсов "Я в Агро". На ней уже свыше 30 тыс. вакансий.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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