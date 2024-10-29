Пожар на ул. Ставропольской в Самаре тушили 17 человек

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В понедельник, 28 октября, в 20:35 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Ставропольской, 173 в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.