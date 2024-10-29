История подвига: боец из Самары спас себя и раненого товарища

Боец из Самары отличился в ходе специальной военной операции. Николай Шумкин спас себя и товарища после обстрела с дрона.
Николай Шумкин заключил контракт в этом году и направился на службу в мотострелковую дивизию.
В августе 2024 г. старший лейтенант Николай Шумкин выполнял боевую задачу, координируя действия мотострелковых групп и передавая информацию о сложившейся обстановке. В момент одной из перебежек между укрытиями один из бойцов наступил на самодельное взрывное устройство, оставленное противником. Николай мгновенно отреагировал, начал оказывать первую помощь раненому товарищу. В этот момент на него был сброшен снаряд с дрона противника. Николай получил множественные ожоги, но смог выйти к группе эвакуации и вытащить раненого бойца.
Благодаря мужеству, стойкости, профессиональной подготовке, а также невероятной выносливости Николая Шумкина он сам и раненый товарищ остались в живых, став примером для бойцов подразделения.
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