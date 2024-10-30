16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" вновь обыграла "АКМ-Новомосковск" В Самаре прошёл турнир по хоккею на кубок Сбера "Ладья" одолела в овертайме "АКМ-Новомосковск" ЦСК ВВС подписал защитника Алексея Варенника ЦСК ВВС обыграл "СКА-Неву"

Хоккей Спорт

"Ладья" вновь обыграла "АКМ-Новомосковск"

ТУЛА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинская "молодежка" вновь оказалась сильнее "АКМ-Новомосковска".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В преддверии второй игры в Новомосковске в составе "Ладьи" произошло несколько перестановок, затронув в основном нижние звенья. Вместо Никиты Сташевского, Ивана Кулагина, Артемия Кузнецова и Владислава Гурьева в заявочном листе появились Григорий Уланов, Кирилл Винокуров, Тарас Зацепин и Владислав Федоров, причем для Уланова этот матч стал дебютным за тольяттинцев, а для Винокурова - дебютным в МХЛ.

Подопечные Сергея Лопушанского смело взялись за дело с самого начала поединка и уже на первых секундах открыли счет - Марату Павлову удался неотразимый выстрел в дальнюю "девятку". 0:1. На этом 7-й номер "Ладьи" не остановился и вскоре добрался до дубля, здорово замкнув на пятаке передачу Олега Сенькина в ходе реализации лишнего. 0:2. Далее волжане полностью владели инициативой, доминировали по броскам в створ и не позволяли сопернику даже толком поднять голову, однако шайба больше не шла в ворота "АКМ-Новомосковска". Лишь в самой концовке второй двадцатиминутки оборона хозяев капитулировала в третий раз - вновь при игре "5×4" на острие атаки оказался Марат Павлов, оформивший хет-трик. 0:3.

В заключительном периоде с обеих сторон посыпались удаления, и под занавес встречи "АКМ-Новомосковск" даже попытался организовать штурм тольяттинских ворот, когда на скамейке штрафников оказались двое хоккеистов "Ладьи". Однако попытка огорчить Данилу Овчарика при игре "6×3" привела к голу в пустые ворота - Данил Бородин поразил цель несильным броском из средней зоны. 0:4. Затем все тот же Бородин мог отличиться снова, но не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот соперником. И за полторы минуты до финальной сирены, когда ничто не угрожало результату, тренерский штаб волжан произвел вратарскую замену, позволив 16-летнему Матвею Никоновичу дебютировать в МХЛ. Итог - уверенная победа со счетом 4:0!

Теперь "Ладья" перебирается в Ярославль, чтобы 1 и 2 ноября сыграть против лидера "Серебряного" дивизиона - "Локо-76".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3