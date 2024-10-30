"Ладья" вновь обыграла "АКМ-Новомосковск"

Тольяттинская "молодежка" вновь оказалась сильнее "АКМ-Новомосковска".

В преддверии второй игры в Новомосковске в составе "Ладьи" произошло несколько перестановок, затронув в основном нижние звенья. Вместо Никиты Сташевского, Ивана Кулагина, Артемия Кузнецова и Владислава Гурьева в заявочном листе появились Григорий Уланов, Кирилл Винокуров, Тарас Зацепин и Владислав Федоров, причем для Уланова этот матч стал дебютным за тольяттинцев, а для Винокурова - дебютным в МХЛ.

Подопечные Сергея Лопушанского смело взялись за дело с самого начала поединка и уже на первых секундах открыли счет - Марату Павлову удался неотразимый выстрел в дальнюю "девятку". 0:1. На этом 7-й номер "Ладьи" не остановился и вскоре добрался до дубля, здорово замкнув на пятаке передачу Олега Сенькина в ходе реализации лишнего. 0:2. Далее волжане полностью владели инициативой, доминировали по броскам в створ и не позволяли сопернику даже толком поднять голову, однако шайба больше не шла в ворота "АКМ-Новомосковска". Лишь в самой концовке второй двадцатиминутки оборона хозяев капитулировала в третий раз - вновь при игре "5×4" на острие атаки оказался Марат Павлов, оформивший хет-трик. 0:3.

В заключительном периоде с обеих сторон посыпались удаления, и под занавес встречи "АКМ-Новомосковск" даже попытался организовать штурм тольяттинских ворот, когда на скамейке штрафников оказались двое хоккеистов "Ладьи". Однако попытка огорчить Данилу Овчарика при игре "6×3" привела к голу в пустые ворота - Данил Бородин поразил цель несильным броском из средней зоны. 0:4. Затем все тот же Бородин мог отличиться снова, но не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот соперником. И за полторы минуты до финальной сирены, когда ничто не угрожало результату, тренерский штаб волжан произвел вратарскую замену, позволив 16-летнему Матвею Никоновичу дебютировать в МХЛ. Итог - уверенная победа со счетом 4:0!

Теперь "Ладья" перебирается в Ярославль, чтобы 1 и 2 ноября сыграть против лидера "Серебряного" дивизиона - "Локо-76".