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Здравоохранение Общество

Кто здоровее — москвичи или петербуржцы? Исследование "Ингосстраха"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование, в ходе которого сравнил подходы к здоровому образу жизни в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. В среднем по Санкт-Петербургу показатель людей, оценивающих свое здоровье как хорошее или скорее хорошее, составляет 62,5%, а в Москве — 61,8%.

По данным опроса, в среднем 40,4% петербуржцев и 36,1% москвичей имеют хронические заболевания. Среди мужчин этот показатель составляет 39,2% и 30,1% соответственно, а среди женщин — 41,6% и 42%.

Согласно полученным данным, в среднем 50,2% жителей Санкт-Петербурга и 53,5% жителей Москвы проходили диспансеризацию или чекап в последние два года. Среди мужчин эти показатели составляют 44,2% в Санкт-Петербурге и 47,9% в Москве, а среди женщин — 56,1% и 59,1% соответственно.

"Большинство жителей Санкт-Петербурга (61%) и Москвы (64,2%) считают себя хорошо осведомленными о принципах здорового образа жизни. Однако мужчины оценивают свою информированность ниже, чем женщины: 44,7% против 77,4% в Санкт-Петербурге и 49,6% против 78,8% в Москве соответственно", — отметила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах".

В результате исследования было выявлено, что в среднем 71,2% женщин и 60,1% мужчин в Санкт-Петербурге стараются придерживаться правил здорового питания, а в Москве этот показатель составляет 66,5% и 58,4% соответственно. Например, доля людей, занимающихся спортом в свободное время, составляет в среднем 31,8% у мужчин и 27,5% у женщин в Санкт-Петербурге и 29,6% у мужчин и 25,1% у женщин в Москве.

Регулярно курят в среднем 33,5% мужчин и 14,9% женщин в Санкт-Петербурге, а также 36,2% мужчин и 15,4% женщин в Москве. Употребляют алкогольные напитки несколько раз в месяц или чаще 27,1% мужчин и 11,2% женщин в Санкт-Петербурге, в Москве — 31,1% мужчин и 12,3% женщин.

Также было выявлено, что жители Санкт-Петербурга более тщательно подходят к выбору продуктов питания, поэтому процент людей, употребляющих вредную пищу (фастфуд, чипсы, сладкие газированные напитки и т. д.), значительно ниже, чем в Москве: 39,6% мужчин и 27,3% женщин в Санкт-Петербурге, а в Москве — 55,7% мужчин и 40,4% женщин.

Результаты исследования показали, что в Санкт-Петербурге и Москве примерно треть опрошенных хотели бы улучшить свое здоровье, используя принципы здорового образа жизни. Среди мужчин этот показатель составил 27,7% в Санкт-Петербурге и 25,6% в Москве, а среди женщин — 44,6% в Санкт-Петербурге и 37,5% в Москве.

"Результаты исследования показывают, что женщины уделяют больше внимания своему здоровью, чем мужчины. Однако мы советуем не пренебрегать регулярными визитами к врачам для ранней диагностики заболеваний и контроля состояния организма. Чтобы сделать этот процесс максимально комфортным, рекомендуем оформить полис ДМС с индивидуальным набором услуг, соответствующих вашим финансовым возможностям и потребностям. Кроме того, вы сможете выбирать между очными визитами к специалистам и дистанционным медицинским обслуживанием", — добавила Анастасия Скурихина.

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