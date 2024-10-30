Авито: лидеры роста продаж в Самаре среди смартфонов в III квартале — Google и Apple

Аналитики Авито изучили динамику продаж смартфонов на платформе в третьем квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2023 года. Самые востребованные бренды в Самаре — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А лидерами роста продаж стали Google, Apple и realme.

Продажи смартфонов на Авито в III квартале 2024 года в Самаре выросли на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Причем продажи новых смартфонов выросли на 51%, а в ресейле — на 2%. При этом устройства "с рук" по-прежнему занимают большую долю продаж — 75%.

"Мы видим, что два основных тренда 2024 года продолжают развиваться. Во-первых, продажи новых смартфонов на Авито растут быстрее, чем продажи устройств на вторичном рынке. Во-вторых, китайские бренды продолжают занимать устойчивые позиции в лидерах роста продаж. Благодаря хорошему

соотношению цены и качества интерес россиян к ним растет. Также играют роль официальные поставки от производителей и наличие авторизованных сервисных центров", — прокомментировал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

Самые популярные бренды смартфонов

В тройке лидеров по общей доле продаж аналитики Авито фиксируют умеренный рост. По числу проданных на Авито смартфонов в III квартале 2024 года лидером снова стали Apple — на этот бренд пришлось 67% от всех проданных устройств. По сравнению с предыдущим кварталом продажи iPhone на платформе выросли на 12%, а средняя цена нового устройства составила 61 300 рублей. При покупке "с рук" в июле–сентябре этого года такой гаджет в среднем стоил 29 200 рублей.

Второе место с долей продаж в 10% занял Samsung. Продажи смартфонов этого бренда за квартал выросли на 7%. Средняя стоимость нового устройства составила 47 500 рублей, а поддержанного — 16 900 рублей.

Топ-3 в III квартале 2024 года замыкает Xiaomi с долей в 9%. В июле–сентябре текущего года в Самаре устройства этого бренда покупали на 17% чаще, чем в предыдущем квартале. Приобрести такой новый смартфон на Авито можно в среднем за 23 200 рублей, а устройство "с рук" — за 8 800 рублей.

Лидеры роста продаж

На первом месте — смартфоны Google, которые в III квартале 2024 года покупали на 70% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя цена такого смартфона на Авито — 32 200 рублей в новом состоянии и 21 900 рублей в ресейле.

Телефоны популярной марки Apple за год покупали чаще на 22% — в среднем за 61 300 рублей новые и за 29 200 — "с рук". А продажи realme выросли на 4%. Средняя стоимость нового такого смартфона — 22 500 рублей, на вторичном рынке он обойдется примерно в 7 900 рублей.

При этом в третьем квартале снизились продажи смартфонов HONOR (32%) и HUAWEI (31%).

Цены и динамика продаж в регионах

Самые высокие средние цены на новые устройства (57 900 рублей) за этот период были зафиксированы в Екатеринбурге, на втором месте — Пермь (57 600 рублей), а на третьем — Нижний Новгород (57 100 рублей). Наиболее доступные новые смартфоны продавались в Рязани, в среднем по 38 400 рублей за устройство, Иркутске (40 300 рублей) и Владивостоке (40 400 рублей).

Заметнее всего продажи новых смартфонов за год выросли в Калининграде — там их покупали в три раза чаще, чем в прошлом году. Во Владивостоке продажи таких устройств за год выросли на в два раза, а в Благовещенске — на 85%. А в топ-3 по росту продаж новых смартфонов за квартал вошли Барнаул (+60%), Самара (+51%) и Владивосток (+50%).