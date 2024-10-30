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Олимпийские Спорт

Диана Шнайдер уверенно обыграла Присциллу Хон и вышла в 1/4 финала в Гонконге

ГОНКОНГ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти, 14-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге. Во втором круге она обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон, занимающую 210-ю строчку рейтинга, со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хон один эйс, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Шнайдер поспорит с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кристина Букша (Испания), пишет championat.com.

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