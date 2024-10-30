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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Приложения "Мой МТС" и "Сбербанк Онлайн" возглавили рейтинг экосистемных приложений России

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское издание "Коммерсант" сообщило о том, что аналитическое агентство Markswebb провело исследование о взаимодействии экосистем с аудиторией через цифровые сервисы. Был проведен сравнительный анализ "цифрового опыта" в приложениях МТС (сервис — "Мой МТС"; подписка — МТС Premium; бонусная программа — МТС Cashback), "Сбера" ("СберБанк Онлайн"; "СберПрайм"; "СберСпасибо"), Т-Банка ("Т-Банк Про", "Баллы Браво"), "Яндекса" ("Яндекс с Алисой", "Яндекс Go"; "Плюс"; баллы "Плюса") и VK.

Лидером "цифрового опыта" у пользователей в Markswebb стал "СберБанк Онлайн" (68,5%). В приложении есть наиболее информативный каталог продуктов экосистемы с описанием назначения, учитывающий названия и категории поиска по сервисам, а также "самые широкие" на рынке возможности персонализации, перечисляет представитель компании. Параллельно существует чат-бот, который помогает узнать информацию о возможных причинах, почему не начислились бонусы, без привлечения сотрудников контакт-центра, уточнил представитель компании. При этом основным недостатком "СберБанк Онлайна" в Markswebb считают ограничение возможностей по контролю движения бонусов: "Нет возможности просматривать историю событий и отслеживать, сколько их было получено за определенную покупку".

На втором месте — "Мой МТС" (68,1%), который незначительно отстает от лидера рейтинга — на 0,4 балла. В числе преимуществ приложения аналитики компании перечисляют централизованную информацию о сервисах экосистемы, детальный анализ расходов и прогноз будущих трат.

Число пользователей экосистемных подписок к 2028 году может достичь 96 млн человек при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 10%, прогнозируют в Jʼson & Partners Consulting. Компании продолжают улучшать сервисы, входящие в подписки, фокусируясь на более близких для их бизнес-модели, говорят участники рынка. При этом пользовательский опыт при использовании приложений напрямую влияет как на продажи, так и на удержание клиента в контуре экосистемы, напоминают аналитики.

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