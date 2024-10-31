В Клявлинском районе сожитель разбил смартфон подруги, а та в отместку подвела его под статью

В октябре в полицию Клявлино обратилась 22-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее сожитель во время ссоры разбил ее смартфон. Ущерб она оценила на 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили местных жителей и злоумышленника, изучили представленные заявителем документы о покупке в сентябре 2024 года телефона, изъяли с земли разбитый аппарат.
В отношении ранее не судимого 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".
Подозреваемый извинился перед подругой, возместил ущерб заявителю в полном размере, но девушка мириться не пожелала, и теперь полиция готовит дело к передаче в суд.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек