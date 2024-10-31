В Клявлинском районе сожитель разбил смартфон подруги, а та в отместку подвела его под статью

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В октябре в полицию Клявлино обратилась 22-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее сожитель во время ссоры разбил ее смартфон. Ущерб она оценила на 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.