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Преступления Происшествия

В Клявлинском районе сожитель разбил смартфон подруги, а та в отместку подвела его под статью

КЛЯВЛИНО. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре в полицию Клявлино обратилась 22-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее сожитель во время ссоры разбил ее смартфон. Ущерб она оценила на 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили местных жителей и злоумышленника, изучили представленные заявителем документы о покупке в сентябре 2024 года телефона, изъяли с земли разбитый аппарат.

В отношении ранее не судимого 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

Подозреваемый извинился перед подругой, возместил ущерб заявителю в полном размере, но девушка мириться не пожелала, и теперь полиция готовит дело к передаче в суд.

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