В Самаре до 100 тыс. рублей увеличили выплату за содействие в привлечении на службу по контракту

В Самарской области увеличена до 100 тысяч рублей выплата для жителей, оказавших содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта.
Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с Вооруженными силами РФ может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате.
Напомним, в Самарской области увеличена также единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 млн рублей. Выплаты за первый год службы — не менее 4,5 миллионов рублей.
Льготы и социальные гарантии военнослужащим и их семьям — полным пакетом, всего более 30 видов помощи.
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Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)