Житель Сызрани продавал администрации города аварийные дома по завышенной стоимости

В Сызрани местному жителю предъявили обвинение в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2021 по 2023 г. мужчина выкупал у собственников дома, признанные аварийными, и оформлял недвижимость на ничего не подозревавших знакомых. После этого сызранец заключал договоры купли-продажи тех же помещений, как будто теперь он сам приобретал жилье, но уже по сильно завышенной стоимости. Мужчина вносил недостоверные сведения о цене договора в документы.

Позже жилые помещения по завышенной стоимости выкупала администрация города в рамках госпрограммы переселения из аварийного жилья. В результате муниципальному бюджету был причинен ущерб не менее 3,4 млн рублей.

На время следствия у подозреваемого арестовали имущество на 3,5 млн рублей.