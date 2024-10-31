Житель Сызрани продавал администрации города аварийные дома по завышенной стоимости

В Сызрани местному жителю предъявили обвинение в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2021 по 2023 г. мужчина выкупал у собственников дома, признанные аварийными, и оформлял недвижимость на ничего не подозревавших знакомых. После этого сызранец заключал договоры купли-продажи тех же помещений, как будто теперь он сам приобретал жилье, но уже по сильно завышенной стоимости. Мужчина вносил недостоверные сведения о цене договора в документы.
Позже жилые помещения по завышенной стоимости выкупала администрация города в рамках госпрограммы переселения из аварийного жилья. В результате муниципальному бюджету был причинен ущерб не менее 3,4 млн рублей.
На время следствия у подозреваемого арестовали имущество на 3,5 млн рублей.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек