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Финансы Экономика и бизнес

Эксперт CARCADE в интервью рассказал о причинах востребованности лизинга в Уральском федеральном округе

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор представительства ООО "Каркаде" в г. Екатеринбург Дмитрий Живец в интервью для журнала "Коммерсантъ-Урал" рассказал, как и почему лизинг остаётся востребованным инструментом финансирования, а также на какую технику сегодня наблюдается наибольший спрос.

В ходе интервью эксперт ответил на вопрос, за счёт чего лизинг остаётся востребованным у бизнеса. По словам Дмитрия, спрос особенно возрастает к концу квартала и года, что обусловлено оптимизацией налоговой базы и предоставлением интересных скидок и предложений от поставщиков. Поддерживает спрос и субсидия от Минпромторга РФ. В результате максимальные скидки по договорам лизинга могут достигать 1 млн руб. Всё это позволяет лизингополучателям существенно снизить траты на приобретение транспортных средств. Подогревает интерес и повышение ставки Центробанка, поскольку клиенты понимают, что им нужно обновлять автопарки здесь и сейчас.

"CARCADE финансирует весь спектр колёсного транспорта на базе ПТС или имеющего ПСМ. На текущий момент среди представителей малого и среднего бизнеса наиболее высокий спрос наблюдается на легковые автомобили и легковой коммерческий транспорт. Так, в Уральском федеральном округе (УрФО) по итогам 9 месяцев 2024 года доля легкового сегмента в портфеле компании достигла 56%, а доля сегмента коммерческого транспорта, к которому относятся грузовики, прицепы и полуприцепы составила 29%. Дорожно-строительная техника же имеет сезонность — более востребована она в летний период, когда компании начинают активно укомплектовывать свои парки, открываются новые логистические направления и начинается сезон строительных работ: на нее приходится 11%", — пояснил эксперт.

Дмитрий Живец также отметил, что сейчас лидирующие позиции занимают транспортные средства китайского производства. Причём это касается всех сегментов. Так, за первое полугодие текущего года прирост китайских легковых автомобилей относительно аналогичного периода прошлого года в количественном отношении составил 185%, количество проданных единиц азиатского коммерческого транспорта выросло на 84%, спецтехники — на 127%.

Азиатские автомобили перестают уступать европейским по техническим и внешним характеристикам. Их модельный ряд активно меняется, предлагая потребителю разнообразие как в массовом сегменте, так и в премиуме. По итогам девяти месяцев в УрФО самыми популярными брендами легкового транспорта стали Geely, Haval, Chery, в сегменте грузовых автомобилей — Shacman, SITRAK, FAW, а в сегменте спецтехники — XCMG, LIUGONG и LGCE.

"При подборе машин мы основываемся на собственном опыте и опыте клиентов, которые уже эксплуатировали транспортные средства. Поставщики часто проводят тест-драйвы и презентации, где можно ознакомиться с новинками и проконсультироваться по условиям приобретения автомобиля, в том числе в лизинг. Мы помогаем клиентам с выбором, а также с подбором необходимого транспортного средства по нужным характеристикам по всей стране. Что касается важных аспектов при выборе, это, в первую очередь, наличие специализированных сервисных центров для предотвращения последующих неблагоприятных ситуаций. Мы работаем только с официальными дилерами и помогаем на всех этапах сделки, в том числе после завершения договора", — дополнил эксперт.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xxGTvp

ИНН 3905019765

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