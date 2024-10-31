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Социальные сети, фишинговые сайты и веб-реклама — самые популярные запрещённые ресурсы в школах, колледжах и лицеях

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) проанализировали категории запросов, заблокированные в школах, колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования за первую четверть 2024/25 учебного года. В тройку самых запрашиваемых запрещенных категорий вошли социальные сети, сервисы накрутки просмотров и фишинговые сайты для кражи паролей и банковских данных.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Запросы на ресурсы отправляли ученики с личных устройств, а также с персональных компьютеров, находящихся в образовательных учреждениях и подключенных к единой сети передачи данных (ЕСПД). Кроме того, активность могла исходить не только от самих учащихся, но и от мобильных приложений, установленных на устройствах детей. В ряде случаев, если устройство заражено вредоносным ПО, то зловред генерирует большой объем трафика, при этом пользователь даже не подозревает о его существовании.

В ТОП-10 запрещенных категорий попали:

  • социальные сети,
  • веб-реклама и сервисы накрутки просмотров,
  • онлайн-мошенничество, фишинг, поддельные сайты для кражи банковских данных, паролей, персональных данных,
  • шпионское ПО и спам, куда попадают сервисы массовых e-mail-рассылок и СМС-бомберы,
  • анонимные прокси и VPN-сервисы, предоставляющие информацию о том, как обойти функции прокси-сервера или получить доступ к любым URL-адресам,
  • вредоносное ПО и вирусы,
  • сайты глобальных поисковых систем,онлайн-казино и букмекерские конторы,
  • онлайн-игры,
  • сайты потокового воспроизведения музыки и видео.

Для понимания масштабов обрабатываемой информации, максимальное количество попыток доступа к таким сайтам за один учебный день доходит до 204 579 049. Этот показатель зафиксирован в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе. В других округах России цифры распределились следующим образом: Сибирский федеральный округ — 139 006 609 заблокированных запросов в день, Уральский федеральный округ — 89 024 567, Приволжский федеральный округ — 79 650 891, Центральный федеральный округ — 55 982 793, Северо-Западный федеральный округ — 50 816 949, Дальневосточный федеральный округ — 41 407 214 заблокированных запроса.

Это следует из данных аналитики Solar webProxy, шлюза веб-безопасности, который используется для контентной фильтрации и безопасного доступа к информационным ресурсам в государственных муниципальных образовательных учреждениях.

Фильтрация веб-ресурсов осуществляется с помощью собственного категоризатора Solar webProxy. Политика фильтрации включает проверки по нескольким десяткам тысяч ключевых слов и их комбинациям. Система обеспечивает доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам, при этом блокируются запрещенные Роскомнадзором сайты, а также ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей.

"Solar webProxy еженедельно фиксирует свыше 5 млрд интернет-запросов к информационным ресурсам в школах по всей России и порядка 10% из них приходится на ресурсы, содержащие опасный контент. Наша система обеспечивает доступ только к необходимым для обучения сайтам и сервисам, одновременно блокируя ресурсы, представляющие опасность для детей. Однако во время каникул дети часто остаются без контроля, и совершают все те же запросы на опасные ресурсы из домашней сети. При этом даже самые безобидные поисковые запросы, совершаемые на устройстве без антивируса и пакета сетевой защиты, могут привести к печальным последствиям. Поэтому мы рекомендуем родителям внимательно следить за доступом своих детей в интернет, а также отслеживать историю поисковых запросов. Важно помнить, что к опасным сайтам можно легко добраться даже через поиск по картинкам", — отметила Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК "Солар".

Для решения этой проблемы на основе технологий "Солара" была создана детская подписка "MiXX Вместе", предназначенная для дошкольников и школьников младших и средних классов. Сервис защищает всю семью от онлайн-угроз, таких как фишинг и мошеннические сайты, а также включает полезные обучающие ресурсы для детей.

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