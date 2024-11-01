Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ФССП с Днем судебного пристава

Вячеслав Федорищев поздравил с Днем судебного пристава сотрудников службы.

"Уважаемые сотрудники Федеральной службы судебных приставов, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба вносит значимый вклад в обеспечение конституционных прав граждан, интересов государства и участников экономической деятельности, способствует повышению эффективности судебной системы.

Результативная работа судебных приставов помогает укреплять веру людей в силу закона, обеспечивать стабильность экономической ситуации в регионе, спокойствие и благополучие жителей Самарской области.

Благодарю вас за профессионализм, честность, выдержку и бескомпромиссность при исполнении своего служебного долга. Особых слов благодарности заслуживает та поддержка, которую вы оказываете нашим воинам - участникам специальной военной операции и их семьям.

Уверен, что ваше ответственное отношение к делу, опыт, передаваемый ветеранами службы молодому поколению судебных приставов, приобретенные вами знания и навыки и впредь будут служить упрочению основ российской государственности, созданию условий для надлежащего обеспечения правосудия, формирования правового сознания населения региона. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго", - сказал глава региона.