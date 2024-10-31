Хоккейная "Лада" на гостевом льду обыграла омский "Авангард"

В четверг, 31 октября, в Омске прошел матч регулярного сезона чемпионата КХЛ между ХК "Лада" и местным "Авангардом". По итогам игры счет составил 3:1 в пользу тольяттинцев.
Тольяттинцы открыли счет за доли секунд до конца первого периода. Шайбой отметился Никита Попугаев. В начале второго периода игрок омского клуба Линден Вей восстановил равенство в счете, но ненадолго: Данила Моисеев вывел "Ладу" вперед. Последнюю шайбу за тольяттинцев забил Трой Джозефс.
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