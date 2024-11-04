Боец тольяттинского спецназа удостоен звания Героя РФ

Боец тольяттинского спецназа, гвардии прапорщик Василий Смолин удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Указ о награде был подписан президентом Владимиром Путиным.

Василий Смолин — старший разведчик-оператор группы БПЛА. С первых дней СВО успешно выполняет боевые задачи. В ходе одного из заданий он вместе с другими бойцами подвергся высокоточному обстрелу HIMARS. Василий Смолин получил серьезное ранение, но смог организовать эвакуацию товарищей и спас их жизни.

Высокую государственную награду тольяттинцу вручил лично министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня позвонил нашему Герою. Поздравил с Днем народного единства и с заслуженной наградой. От всех жителей Самарской области поблагодарил за службу. Победа будет за нами!", — написал глава региона.