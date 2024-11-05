Грузовик Foton сгорел в селе под Самарой

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Во вторник, 5 ноября, в с. Новый Буян Красноярского района Самарской области сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"