В систему здравоохранения Самарской области внедрят искусственный интеллект

Министерство здравоохранения Самарской области закупило технологии искусственного интеллекта. Об этом во вторник, 5 ноября, на оперативном совещании регионального правительства сообщил врио главы минздрава Армен Бенян.

"В этом году закуплено три технологии искусственного интеллекта московского "МосМеда". Это возможность двойного прочтения и искусственного интеллекта в части анализа КТ органов грудной клетки, КТ головного мозга и маммографии", — рассказал Армен Бенян.

Также самарский минздрав планирует применить ИИ в работе дистанционного сервиса "Вызов врача на дом".

"За 2024 год мы уже выполнили на 20% больше вызовов через электронные сервисы, чем в предыдущем году. Наибольший процент осуществляется также через контакт-центр "122". При этом 25% всех входящих звонков первоначально остаются непринятыми. В дальнейшем они отрабатываются операторами путем перезвонов. Для решения данной проблемы планируется внедрение роботизированных приемов вызова врача на дом с применением технологии искусственного интеллекта. Это позволит довести количество принятых звонков до 100% и сократить время ответа оператора до 1,5 минут. Данная технология будет внедрена в течение ближайших трех месяцев", — отметил врио главы минздрава.