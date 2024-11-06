"Ростелеком" открыл бесплатный доступ к компьютерной игре "Смута" для пользователей тарифа "Игровой"

Пользователи тарифа "Игровой" от "Ростелекома" получат бесплатный доступ к исторической компьютерной игре "Смута" (разработчик — студия "Сайберия Нова") в честь Дня народного единства.

Геймеры-абоненты "Ростелекома" смогут погрузиться в сюжет приключенческого боевика и изучить события Смутного времени. Игра построена на основе одного из первых русских исторических романов — "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" Михаила Загоскина.

В тариф "Игровой" входит высокоскоростной интернет, уникальные игровые бонусы и приоритет для трафика при скачивании или стриминге игр. Для погружения в игровой процесс без длительных ожиданий предусмотрена быстрая загрузка патчей и обновлений на скорости 890 Мбит/сек.

Игра "Смута" доступна для скачивания в личном кабинете пользователей тарифа "Игровой" с 4 ноября 2024 года.

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома":

"Совместная акция "Ростелекома" со студией "Сайберия Нова" создаст новый опыт для абонентов уникального тарифа домашнего интернета "Игровой". На высоких скоростях геймеры смогут подключиться к обновленному релизу игры об исторических событиях, годовщину которых страна отмечает каждый год 4 ноября. Доступ к игре "Смута" пользователи тарифа "Ростелекома" получат бесплатно".

Алексей Копцев, генеральный директор "Сайберия Нова":

"Игра "Смута" становится доступна большему количеству новых пользователей, в том числе благодаря партнерству с крупнейшим российским телекоммуникационным провайдером. Мы уверены, что возможность познакомиться с игрой и провести время, изучая средневековую Русь, станет хорошим мотиватором для выбора специального игрового тарифа. Это особенно актуально в преддверии масштабных обновлений, которые ждут "Смуту" в День народного единства".