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Экономика и бизнес

Авито Путешествия: рынок глэмпинга в Самарской области за год вырос почти в 3 раза

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в регионе составила 6800 рублей.

Число доступных для проживания глэмпингов* в России значительно выросло — в октябре их количество увеличилось в 2,5 раза в сравнении с октябрем прошлого года. Наибольшую динамику демонстрируют Марий Эл (рост в 6,5 раза), Саратовская область (в 5,5 раза), Карачаево-Черкесия (в 4,8 раза) и Воронежская область (в 4,5 раза). 

Больше всего предложений о размещении в глэмпинге относится к Московскому региону (26% от всех по России), Свердловской области (7%) и Татарстану (6%). В первую пятерку также входят Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (4%). Те же регионы пользуются и наибольшим спросом у россиян. Например, на Московскую область приходится более трети от всех бронирований в российских глэмпингах (34%), на Татарстан и Свердловскую область — по 7%, на Ленинградскую область и Краснодарский край — по 5%.

Стоимость суток в глэмпинге в среднем по России не изменилась за год и составила 7000 рублей. При этом в шести регионах цена на размещение в таких объектах за год снизилась. В Саратовской области — на 28%, в Челябинской — на 23%, в Ивановской и Ярославской — на 14%, в Башкортостане — на 10%, в Тверской области — на 7%. Эксперты Авито Путешествий связывают это со значительным расширением предложения и появлением более доступных объектов в этих субъектах страны.

По данным за октябрь, дешевле всего остановиться в глэмпинге выйдет в Челябинской (5000 рублей в сутки) и Саратовской областях (5750 рублей), а также в Удмуртии (5900 рублей). Самые высокие средние цены за сутки были зафиксированы в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. В каждом из перечисленных регионов стоимость суток в глэмпинге составляет в среднем 8000 рублей.

"Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге. В силу погодных условий в последних останавливаться может быть уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи", — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления Авито Путешествия.

* Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, характерной для кемпинга. Но в отличие от последнего, где туристы живут в палатках или автодомах, глэмпинг предоставляет более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.

** Среднее значение, рассчитанное на основе суточной стоимости всех забронированных на платформе квартир в регионе за 1–20 октября 2024 года

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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